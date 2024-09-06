В Башкирии избиратели проводят благотворительную акцию в помощь детям ЛНР

В башкирском Баймаке избирателей встречают дарами осени: на многих избирательных участках проводятся ярмарки. Голосующие могут приобрести здесь вкусную выпечку, а также домашние заготовки, овощи, кумыс и другие продукты питания. Об этом информирует сообщество «Баймакский вестник» на своей странице в соцсети.
Та ярмарка, которая проходит на площадке избирательного участка №998 на территории СОШ №2, это – благотворительная акция. Часть вырученных средств направят в помощь учащимся школы №4 города Красногорска Луганской Народной Республики. Оставшаяся сумма пойдет в фонд класса.
Избиратели с большим удовольствием покупают товары и искренне благодарят школьников.
Фото: издание «Баймакский вестник», Vk