В Башкирии избиратели проводят благотворительную акцию в помощь детям ЛНР

В башкирском Баймаке избирателей встречают дарами осени: на многих избирательных участках проводятся ярмарки. Голосующие могут приобрести здесь вкусную выпечку, а также домашние заготовки, овощи, кумыс и другие продукты питания. Об этом информирует сообщество «Баймакский вестник» на своей странице в соцсети.