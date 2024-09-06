Стали известны итоги купального сезона в Уфе

Всего за купальный сезон в городе произошло 9 несчастных случаев на воде, все – на несанкционированных пляжах. Было спасено 40 человек, 8 из них – дети. С 1 сентября все официальные пляжи Уфы закрыты. Патрулирование береговых зон на катерах продолжится до 15 сентября.