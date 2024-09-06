Стали известны итоги купального сезона в Уфе

В Уфе подвели итоги пляжного сезона. Об этом сообщили в администрации столицы.
За три летних месяца на пляжах Уфы отдохнули более 133 тысяч человек. Самыми популярными местами отдыха стали — «Кашкадан», «Солнечный», «Райский Берег».
Всего за купальный сезон в городе произошло 9 несчастных случаев на воде, все – на несанкционированных пляжах. Было спасено 40 человек, 8 из них – дети. С 1 сентября все официальные пляжи Уфы закрыты. Патрулирование береговых зон на катерах продолжится до 15 сентября.
Фото: УГЗ г. Уфы.