В Башкирии выборы главы республики освещает Общественный пресс-центр

Традиционно в дни выборов будут проводиться различные брифинги, включая брифинги Общественного штаба по наблюдению за ходом избирательной кампании и голосования на выборах Главы республики, выступать политологи и эксперты. Здесь же можно увидеть прямой эфир наблюдателей-блогеров с УИК, узнать итоги розыгрышей республиканской акции Рахмат-2024 и другую полезную информацию.