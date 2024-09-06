В Башкирии выборы главы республики освещает Общественный пресс-центр

В Башкирии проходят трёхдневные выборы главы республики. 6, 7 и 8 сентября будет работать Общественный пресс-центр «Выборы Главы Башкортостана — 2024».
В центре аккумулируется вся оперативная информация, поступающая из Центризбиркома региона о ходе голосования, call-центра по вопросам проведения выборов.
Традиционно в дни выборов будут проводиться различные брифинги, включая брифинги Общественного штаба по наблюдению за ходом избирательной кампании и голосования на выборах Главы республики, выступать политологи и эксперты. Здесь же можно увидеть прямой эфир наблюдателей-блогеров с УИК, узнать итоги розыгрышей республиканской акции Рахмат-2024 и другую полезную информацию.
Фото: ИА «Башинформ».