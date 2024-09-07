В Башкирии наблюдатели освещают выборы в социальных сетях

Открытость информации позволяет развенчивать возможные фейки. Так, на избирательном участке в Шамонино (Уфимский район) сработала пожарная сигнализация, однако вскоре все разрешилось, и он продолжил работу. Тем не менее отмечалась попытка запустить фейк, что наблюдателей туда больше не пустили, но она не имела успеха.