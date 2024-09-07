В Башкирии наблюдатели освещают выборы в социальных сетях

В Башкирии начался второй день трёхдневных выборов главы республики. Руководитель общественного штаба по наблюдению за выборами Лида Исаргакова рассказала, что нарушений не зафиксировано.
Избирательная кампания проходит в штатном режиме. Этому способствует позитивный настрой самих избирателей и серьёзное отношение к работе общественных наблюдателей. Они делятся информацией о выборах в социальных сетях. В первый день выборов наблюдатели разместили более 5 тыс. постов. Еще более 7 тыс. постов они сделали на портале независимого общественного мониторинга.
Открытость информации позволяет развенчивать возможные фейки. Так, на избирательном участке в Шамонино (Уфимский район) сработала пожарная сигнализация, однако вскоре все разрешилось, и он продолжил работу. Тем не менее отмечалась попытка запустить фейк, что наблюдателей туда больше не пустили, но она не имела успеха.
Фото: ИА «Башинформ».