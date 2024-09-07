В Москве для избирателей из Башкирии провели выездное голосование

Накануне избирательный участок открылся в Москве, где проходят выборы главы Башкортостана. Он находится в здании Полпредства республики при Президенте России. Для избирателей, которые не могут сами прийти на участок, провели выездное голосование.

Риф и Лидия Султановы в последние годы живут в Москве. Когда Риф Габдуллович узнал о возможности голосования на республиканских выборах в Москве, то сразу оставил заявку членам избирательной комиссии.

Члены избирательной комиссии посетили и лечебные учреждения Москвы. Здесь находится несколько десятков наших земляков-военнослужащих. Они подали заявление по месту нахождения в УИК, и представители экстерриториального участка 3550 отправились к избирателям. После предъявления и сверки паспорта или военного билета можно голосовать.