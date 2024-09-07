В Башкирии состоится третий розыгрыш акции «Рахмат»

В Башкирии продолжаются трёхдневные выборы главы республики. Также продолжается розыгрыш акции «Рахмат».
Каждый избиратель может принять участие в акции и выиграть ценные призы. Так, граждане из самых разных городов и районов республики уже стали обладателями роботов-пылесосов, планшетов, смартфонов, умных колонок, ноутбуков и даже велосипедов.
Сегодня, 7 сентября, организаторы начнут обзванивать счастливчиков. А в 14:00 пройдет третий розыгрыш призов. QR-билеты необходимо сохранить до 30 сентября.
Номер колл-центра, по которому можно задать все интересующие вопросы по акции «Рахмат-2024» – 8 927 333 45 22.
Фото: bashinform.ru