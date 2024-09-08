В Башкирии подвели итоги пятого розыгрыша акции «Рахмат-2024»

В Башкирии продолжаются трёхдневные выборы главы республики и розыгрыш акции «Рахмат» среди избирателей.
8 сентября в 14:00 организаторы акции провели пятый розыгрыш. Победителями стали 44 человека. За процессом следила независимая комиссия.
Первый приз – термопот попадет в руки двух жителей Туймазинского района. Разыгранные роботы-пылесосы достались победителям из Нефтекамска, Уфы, Салавата, а также Ермекеевского, Архангельского и Кигинского районов, а планшет отправится в Кумертау.
Ноутбук заберут представитель Белебеевского района, а телевизор – уфимец.
Обладателями 23 умных колонок стали жители Уфы, Кумертау, Салавата, Октябрьского, а также Белокатайского, Мечетлинского, Нуримановского, Шаранского, Бирского, Бакалинского, Баймакского, Кармаскалинского районов.
Владельцы смартфонов – победители из Уфы, Стерлитамака, Салавата, Стерлибашевского, Уфимского, Аургазинского и Мишкинского районов.
Забрать велосипед уже может счастливчик из Белорецкого района.
Информацию о выигрышных билетах можно найти на сайте рахмат102.рф и на страницах в соцсетях «Алга-Патриот». Организаторы напоминают, QR-билеты необходимо сохранить до 30 сентября.
Также сегодня, 8 сентября, стартует «Ночь призов». Победителей определят со всех районов и городов Башкирии.