В Башкирии подвели итоги пятого розыгрыша акции «Рахмат-2024»

Первый приз – термопот попадет в руки двух жителей Туймазинского района. Разыгранные роботы-пылесосы достались победителям из Нефтекамска, Уфы, Салавата, а также Ермекеевского, Архангельского и Кигинского районов, а планшет отправится в Кумертау.