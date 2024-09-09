В уфимский лицей ворвался неадекватный мужчина

Сегодня в Уфе в здание лицея №6 ворвался неизвестный мужчина, чем сильно напугал учеников и педагогов. По информации пресс-службы МВД по Башкирии, сотрудники Росгвардии уже вывели его из лицея.
В дежурную часть около полудня поступило сообщение о том, что в здание лицея проник неизвестный мужчина. На место прибыли правоохранители, они задержали 49-летнего уфимца и доставили в участок.
При себе у него не было опасных предметов. Нарушитель находился в неадекватном состоянии, предположительно, из-за имеющегося тяжелого заболевания. Его передали родным. Обстоятельства инцидента устанавливаются, отметили в ведомстве.