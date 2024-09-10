В Башкирии продолжают искать 7-летнего мальчика, пропавшего на реке Белой

В районе Затона на берегу реки Белой 8 сентября ушел под воду автомобиль «УАЗ». В этот момент в машине находились пятеро пассажиров.

Как сообщает пресс-служба МЧС по Башкирии, из авто удалось выбраться двоим мужчинам, 7-летнему мальчику и 8-летней девочке. К сожалению, еще один 7-летний ребенок спастись не успел: когда машину вытащили из водоема, его в ней не оказалось.

Вчера, 9 сентября, спасатели продолжали поиски мальчика с раннего утра и до позднего вечера. Водолазы обследовали 16 000 квадратных метров реки, в том числе с помощью спецоборудования. Пока поиски не увенчались успехом, работа продолжается.