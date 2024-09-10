В Стерлитамакском районе появились новые ФАП и водовод

В Стерлитамакском районе появился уже восьмой модульный фельдшерско-акушерский пункт. Он открылся в д. Шиханы по программе «Модернизация первичного звена здравоохранения». Это стало праздничным событием для сельчан.
Ленту перерезали с участие представителей Правительства и Минздрава региона. Новый ФАП будет обслуживать порядка 400 человек – как взрослых, так и детей. Причем и из соседних деревень Урняк и Карасёвка. ФАП оснащен медицинским оборудованием. Здесь можно проводить первичные обследования и плановые осмотры, делать забор анализов и прививки детям.
В селе Покровка ввели в строй водовод. И теперь качественная питьевая вода поступает в трубы. Некоторое время этот вопрос был проблемным. На оперативном совещании в ЦУРе глава муниципалитета озвучила его. В итоге благодаря помощи Главы Башкортостана и Правительства проблема была устранена. Были проведены необходимые исследования, которые подтвердили соответствие воды всем нормам. Запуск водовода прошел в торжественной обстановке. Подключились к сети уже 150 жителей.