В Стерлитамакском районе появились новые ФАП и водовод

В Стерлитамакском районе появился уже восьмой модульный фельдшерско-акушерский пункт. Он открылся в д. Шиханы по программе «Модернизация первичного звена здравоохранения». Это стало праздничным событием для сельчан.

Ленту перерезали с участие представителей Правительства и Минздрава региона. Новый ФАП будет обслуживать порядка 400 человек – как взрослых, так и детей. Причем и из соседних деревень Урняк и Карасёвка. ФАП оснащен медицинским оборудованием. Здесь можно проводить первичные обследования и плановые осмотры, делать забор анализов и прививки детям.