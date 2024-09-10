В Уфе сроки реконструкции улицы Пугачева сдвигаются

Как отметили представители заказчика, один из сложных этапов реализации проекта — изъятие объектов коммерческой и жилой недвижимости в муниципальную собственность. Если одни собственники сразу соглашались с предложенными условиями оценки рыночной стоимости, то некоторые наоборот приняли решение урегулировать вопрос в судебном порядке. Зачастую в этом случае снос объектов недвижимости растягивается на длительный срок. По состоянию на 10 сентября рассмотрение двух дел все еще находится в суде. На участке от Сочинской до Бородинской под изъятие попадало 59 земельных участков и расположенных на них строений, а это 166 собственников.

администрация Уфы