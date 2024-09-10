В Уфе сроки реконструкции улицы Пугачева сдвигаются

В башкирской столице реконструкция улицы Пугачева будет завершена позже установленного срока. Об этом сообщает администрация города. Уточняется, что основная причина переноса сроков – длительные судебные тяжбы по выкупу недвижимости.

Фото №1 - В Уфе сроки реконструкции улицы Пугачева сдвигаются

Предполагается, что все работы на объекте будут завершены до конца текущего года.

Как отметили представители заказчика, один из сложных этапов реализации проекта — изъятие объектов коммерческой и жилой недвижимости в муниципальную собственность. Если одни собственники сразу соглашались с предложенными условиями оценки рыночной стоимости, то некоторые наоборот приняли решение урегулировать вопрос в судебном порядке. Зачастую в этом случае снос объектов недвижимости растягивается на длительный срок. По состоянию на 10 сентября рассмотрение двух дел все еще находится в суде. На участке от Сочинской до Бородинской под изъятие попадало 59 земельных участков и расположенных на них строений, а это 166 собственников.

администрация Уфы

Напомним, накануне Глава Башкирии Радий Хабиров поручил разъяснить ситуацию с реконструкцией этой улицы. В октябре планируется переключение движения от Монумента Дружбы до улицы Геофизиков, что позволит завершить работы на основной части автодороги.

Кроме того, на конец сентября запланирован технический запуск движения по путепроводу и открытие проезда сразу по нескольким полосам. Ожидается, что готовый путепровод будет пропускать от 48 до 50 тысяч автомобилей в сутки.

Фото: администрация Уфы  

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