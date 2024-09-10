В Уфе сроки реконструкции улицы Пугачева сдвигаются

В башкирской столице реконструкция улицы Пугачева будет завершена позже установленного срока. Об этом сообщает администрация города. Уточняется, что основная причина переноса сроков – длительные судебные тяжбы по выкупу недвижимости.
Предполагается, что все работы на объекте будут завершены до конца текущего года.
Напомним, накануне Глава Башкирии Радий Хабиров поручил разъяснить ситуацию с реконструкцией этой улицы. В октябре планируется переключение движения от Монумента Дружбы до улицы Геофизиков, что позволит завершить работы на основной части автодороги.
Кроме того, на конец сентября запланирован технический запуск движения по путепроводу и открытие проезда сразу по нескольким полосам. Ожидается, что готовый путепровод будет пропускать от 48 до 50 тысяч автомобилей в сутки.
Фото: администрация Уфы