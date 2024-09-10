В Башкирию прибыли жители Курской области

Вынужденные переселенцы из Курской области приехали в Белорецк. Об этом рассказал глава администрации муниципалитета Андрей Иванюта с своих соцсетях.

Семейство Резниковых проживало в селе Заолешенка Суджанского района, в семи километрах от российско-украинской границы. Как только на территорию района зашли украинские войска и начали обстреливать гражданских, Резниковы эвакуировались в Курск, прихватив с собой буквально то, что успели.

Затем на семейном совете приняли решение уезжать из Курса и перебираться в Башкирию: здесь живут их родные. Сейчас Наталья работает диспетчером на удаленке, а ее супруг пока ищет новую работу.

Семья сняла дом в Белорецке, в Октябрьском поселке. Сын пошел учиться в 4 класс школы № 18. На новом месте с деньгами пока туго. Если у белоречан есть возможность помощи — ее примут с большой благодарностью. Нужны матрасы на две односпальные кровати, на кресло-кровать и на двуспальную. Обувь и одежду им выделили. Будет нелишней помощь продуктами и, конечно, деньгами. Андрей Иванюта, глава администрации Белорецка

О том, что наша республика готова принять на своей территории жителей Курской области, пострадавших от обстрелов ВСУ, заявил Глава региона Радий Хабиров 12 августа.

Вы все видите, что происходит в Курской области. Ситуация тяжёлая. Мы вышли на связь с руководством Курской области. Я подтвердил главе, что мы готовы принять жителей Курской области, детей. Это наша главная задача. Им очень тяжело. Ещё раз говорю — мы готовы принять пострадавших. Радий Хабиров, Глава Башкирии

В тот же день в наш регион из Курской области приехали 34 ребенка в сопровождении восьмерых взрослых. Их разместили в детском оздоровительном лагере Дюртюлинского района.