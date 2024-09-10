В Башкирию прибыли жители Курской области

Вынужденные переселенцы из Курской области приехали в Белорецк. Об этом рассказал глава администрации муниципалитета Андрей Иванюта с своих соцсетях.
Семейство Резниковых проживало в селе Заолешенка Суджанского района, в семи километрах от российско-украинской границы. Как только на территорию района зашли украинские войска и начали обстреливать гражданских, Резниковы эвакуировались в Курск, прихватив с собой буквально то, что успели.
Затем на семейном совете приняли решение уезжать из Курса и перебираться в Башкирию: здесь живут их родные. Сейчас Наталья работает диспетчером на удаленке, а ее супруг пока ищет новую работу.
О том, что наша республика готова принять на своей территории жителей Курской области, пострадавших от обстрелов ВСУ, заявил Глава региона Радий Хабиров 12 августа.
В тот же день в наш регион из Курской области приехали 34 ребенка в сопровождении восьмерых взрослых. Их разместили в детском оздоровительном лагере Дюртюлинского района.
Фото: telegram-канал главы администрации Белорецкого района Андрея Иванюты