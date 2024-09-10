В Башкирии всё больше жителей подписывают контракт с Минобороны

От 3 миллионов 725 тысяч в год могут получить бойцы, отправившиеся служить по контракту. Всё больше мобилизованных участников СВО из Башкортостана подписывают контракт с Министерством обороны.

Сейчас размер разовой выплаты достигает 1 млн 205 тысяч рублей. Напомним, президент Владимир Путин подписал указ о федеральной выплате в размере 400 тысяч военным, которые с 1 августа и до конца года заключат контракт для службы в зоне СВО. А с 10 июля сумма единовременной выплаты увеличена по поручению Радия Хабирова.

В Башкортостане эффективно работает и проект «Рекрут». За помощь в организации подписания на контрактную службу волонтерам предусмотрена выплата в размере 50 тысяч рублей.