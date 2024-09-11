Парк им. Якутова в Уфе вошёл в топ красивых осенних парков

Эксперты выбрали 10 парков по всей России, которые обладают особенной осенней атмосферой.
В десятку лучших осенних парков страны вошёл парк им. Якутова в Уфе, в котором можно прогуляться под золотыми деревьями всей семьей и выпить горячий кофе.
Парк имени Ивана Якутова, названный в честь первого председателя городского совета, — популярное место у семей с детьми и влюблённых пар. Можно погулять по берегу озера, посидеть на скамейке и покормить птиц. Кроме того, в парке работает детская железная дорога. Это не просто аттракцион, а место, где ребята осваивают железнодорожные профессии.
Фото: Башкультнаследие.