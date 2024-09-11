В Башкирии обмолотили около 50% площадей зерновых и зернобобовых культур

Уборочная кампания в республике подошла к экватору. Аграрии обмолотили около 50% площадей зерновых и зернобобовых культур. Валовой намолот зерна составил порядка 1 млн 700 тыс. тонн. Где-то, помимо уборки яровой пшеницы, уже готовятся к севу озимых. К примеру, в Чишминском районе, в хозяйстве «Нерал-Чишмы», урожайность достигает на некоторых полях 32 центнеров с гектара.