В Башкирии программа «Рекрут» стремительно набирает обороты

В управление ДОСААФ Башкирии в рамках проекта «Рекрут» продолжают поступать заявления от активистов, которые привлекают добровольцев на службу по контракту. Об этом рассказал председатель регионального отделения организации Игорь Нурмухаметов.
Напомним, проект «Рекрут» был поддержан руководителем региона Радием Хабировым. Участники программы получают выплаты в размере 50 тысяч рублей. На их получение могут претендовать все граждане страны, достигшие 18 лет. Исключение: сотрудники государственных и муниципальных учреждений, военнослужащие и представителей правоохранительных органов.
За первые три недели действия проекта выплаты получили более 100 активистов. Срок действия программы – до 31 октября текущего года. Более подробную информацию можно получить в ситуационном центре Башкирии по телефонам: 122 и +7 (347) 218-19-19.
Добавим, в Башкирии продолжается набор на службу по контракту. По поручению Главы региона Радия Хабирова увеличен размер единовременной выплаты добровольцам, заключившим контракт с Минобороны. Кроме того, Владимир Путин подписал указ о единовременной выплате в размере 400 тысяч рублей участникам СВО, которые заключат контракт в период с 1 августа по 31 декабря текущего года. Таким образом, общая сумма единовременных выплат воинам из Башкирии с учетом федеральных надбавок составит 1 млн 205 тысяч рублей.
Всю информацию о порядке поступления на службу по контракту можно получить по следующим номерам телефонов: 117 – единый справочный номер Министерства обороны Российской Федерации, 122 или 8 (347) 218-19-19 – ситуационный центр и 8 (347) 248-29-31 – пункт отбора.
Желающие могут обратиться в любой офис МФЦ либо в пункт отбора по контракту Республики Башкортостан в Уфе на Революционной, 156. Также заявки можно отправить через портал Госуслуг, чат-бот в Телеграм и сайт башбат.рф.
Фото: архив БСТ