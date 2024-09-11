В Башкирии программа «Рекрут» стремительно набирает обороты

В управление ДОСААФ Башкирии в рамках проекта «Рекрут» продолжают поступать заявления от активистов, которые привлекают добровольцев на службу по контракту. Об этом рассказал председатель регионального отделения организации Игорь Нурмухаметов.

Если в первый месяц работы с 1 августа мы приняли более 480 обращений, то за 10 дней сентября — уже 200. Обработано свыше 2/3 всех заявлений, выплаты производятся в течение 7 дней после заключения контракта. Игорь Нурмухаметов, председатель регионального отделения ДОСААФ РБ

Напомним, проект «Рекрут» был поддержан руководителем региона Радием Хабировым. Участники программы получают выплаты в размере 50 тысяч рублей. На их получение могут претендовать все граждане страны, достигшие 18 лет. Исключение: сотрудники государственных и муниципальных учреждений, военнослужащие и представителей правоохранительных органов.

За первые три недели действия проекта выплаты получили более 100 активистов. Срок действия программы – до 31 октября текущего года. Более подробную информацию можно получить в ситуационном центре Башкирии по телефонам: 122 и +7 (347) 218-19-19.

Добавим, в Башкирии продолжается набор на службу по контракту. По поручению Главы региона Радия Хабирова увеличен размер единовременной выплаты добровольцам, заключившим контракт с Минобороны. Кроме того, Владимир Путин подписал указ о единовременной выплате в размере 400 тысяч рублей участникам СВО, которые заключат контракт в период с 1 августа по 31 декабря текущего года. Таким образом, общая сумма единовременных выплат воинам из Башкирии с учетом федеральных надбавок составит 1 млн 205 тысяч рублей.

Всю информацию о порядке поступления на службу по контракту можно получить по следующим номерам телефонов: 117 – единый справочный номер Министерства обороны Российской Федерации, 122 или 8 (347) 218-19-19 – ситуационный центр и 8 (347) 248-29-31 – пункт отбора.

Желающие могут обратиться в любой офис МФЦ либо в пункт отбора по контракту Республики Башкортостан в Уфе на Революционной, 156. Также заявки можно отправить через портал Госуслуг, чат-бот в Телеграм и сайт башбат.рф.