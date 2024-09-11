В Уфе прошла встреча Героя России Бориса Дудко со школьниками

Герой России Борис Дудко встретился с уфимскими школьниками. Местом стала школа №116. Герой рассказал старшеклассникам о том, как сам сидел за партой, и о буднях в танковом военном училище. И, конечно же, поделился историей службы и боевым опытом.

Борис Дудко отметил, что необходимо быть патриотом, уметь ставить перед собой цели, изучать историю. Дети задали несколько десятков вопросов, в том числе и о личной жизни. Борис Дудко был удостоен «Золотой Звезды» в декабре 2022 года. Высшую награду страны ему вручил Президент России Владимир Путин. Сейчас он участвует в объявленной руководителем государства кадровой программе «Время героев».