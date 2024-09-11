Жительница Башкирии сообщила в полицию о «минировании» жилого дома

В Стерлитамаке в полицию обратилась местная жительница. Она сообщила, что в одном из жилых домов по улице Шаймуратова находится некий опасный предмет.

По информации пресс-службы МВД по Башкирии, здание и вся прилегающая территория были тщательно обследованы кинологами. Однако подозрительных предметов не обнаружено, звонок был ложным.

Вскоре была установлена личность звонившей – 29-летней жительницы Бирского района, проживавшей в Стерлитамаке. Ее задержали. В телефоне нашли исходящий звонок в полицию и в службу 112. Задержанная вину признала, на момент задержания она находилась в состоянии алкогольного опьянения. Поступок объяснила тем, что ей было скучно.