В Караидельском районе Башкирии открылись новые глэмпинги

Новые точки притяжения туристов. В Караидельском районе открылись новые глэмпинги. Один из них появился на заливе Золотарёва. По проекту построено 18 модульных домов, способных разместить до 80 человек.

Здесь есть волейбольная площадка, сцена, зоны для барбекю и оборудованный пляж с пирсами. Общий объём вложений составил 70 миллионов рублей, из которых 30 миллионов – из федерального бюджета.

Еще один глэмпинг теперь есть в деревне Новоселки. Благодаря программе поддержки строительства быстровозводимых модульных конструкций за четыре месяца возвели три дома. А вот на базе «Семейные истории» поистине сложилась теплая семейная история. Тут все создано для отдыха даже с самыми маленькими детьми. Панируется запустить еще восемь быстровозводимых домов при поддержке государства.