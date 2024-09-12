В Уфе показали работу центра для лиц в состоянии алкогольного опьянения

В Башкортостане стартовала Всероссийская неделя трезвости. Она объявлена Министерством здравоохранения России и приурочена к одноименному празднику, который отмечается в нашей стране 11 сентября. Основная цель Дня трезвости – призыв общественности к борьбе с употреблением алкогольных напитков. В республике этому вопросу уделяется особое внимание. Власти не просто вводят запреты, а предлагают альтернативу. Например, республиканский конкурс «Трезвое село». А для тех, кому помощь нужна незамедлительно, в Уфе уже 14 лет работает социально-реабилитационный центр.

Дуем до щелчка, а после – результаты уровня концентрации алкоголя в крови. И чаще всего значительно выше нормы. Это уфимский социально-реабилитационный центр – место, где людям, перебравшим с горячительными напитками, могут оказать помощь.

Но чаще сюда поступают те, кто попался правоохранительным органам на улицах города. Их привозят в центр для осмотра и отдыха до полного вытрезвления. Всё исключительно добровольно и безвозмездно. Не желающих оставаться могут забрать родные, остальным дается время на сон и, если необходимо, помощь специалиста.

На месте всегда фельдшер, администратор и сиделка. Есть душ, 34 койко-места и, конечно, медкабинет с лекарственными препаратами от алкогольной интоксикации и всем необходимым для оказания первой доврачебной помощи.

Каждый день в социально-реабилитационный центр поступает от 5 до 20 человек. Всего с начала текущего года алкотестер измерил уровень алкоголя в крови более 6000 раз. Но основная цель центра – не только сохранить жизнь и здоровье горожан на сутки, но и направить людей на путь трезвой жизни.

Одним из важных социально значимых проектов, популяризирующих трезвый, а главное – здоровый образ жизни стал республиканский конкурс «Трезвое село». Он был возрожден в 2019 году и за 5 лет в нём приняли участие более 3 тысяч сёл и деревень, около 30 тысяч активистов и более тысячи волонтёров. Благодаря проекту жители становятся сполоченнее, спортивнее и активнее, подавая пример младшему поколению.