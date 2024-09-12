Жителя Башкирии подозревают в участии в запрещенной в России организации

Сотрудники УФСБ России по Башкирии выявили и пресекли деятельность участника ячейки экстремисткой организации «Граждане СССР», запрещенной на территории России.

По данным пресс-службы УФСБ по региону, с 2019 года 46-летний житель Туймазинского района республики участвовал в деятельности данной организации, зная о том, что в 2002 году ее признали экстремисткой и запретили на территории РФ. Тем не менее, он продолжал пропаганду идеологии организации, распространял соответствующую символику и призывал жителей Башкирии к вступлению в ряды данной структуры.

Более того, мужчина отрицал легитимность Российской Федерации как государства и всех ее законов и нормативно-правовых актов. В том числе Конституции страны. Он неоднократно выступал с призывами о формировании альтернативных органов власти.

Эксперты изъяли по месту жительства подозреваемого документы, анкеты, листовки, грамоты и материалы, написанные от руки. Все они признаны экстремистскими.

В 2019 году фигурант уничтожил свои официальные документы: паспорт, свидетельство о рождении и СНИЛС. В качестве удостоверения личности он использовал бланк с названием «Именная книга», а за руль садился с самодельным бланком «Грамота на управление движимым имуществом». Все приобретенные транспортные средства подозреваемый на учет не ставил, и ездил по подложным документам и госномерам.

В отношении злоумышленника возбуждено уголовное дело по статье «Организация деятельности экстремистской организации», он находится под подпиской о невыезде.

В настоящее время следователи устанавливают причины и обстоятельства противоправных действий подозреваемого.