Жители Башкирии смогут полюбоваться северным сиянием

Буря ожидается около полуночи по уфимскому времени. Пик прогнозируется в 5-6 часов по Уфе, когда до Земли дойдет плотное ядро облака. В это время и могут произойти северные сияния. Сила бури пока ожидается умеренная: 1-2 по 5-балльной школе или 5-6 по 10-балльной.