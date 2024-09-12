Жители Башкирии смогут полюбоваться северным сиянием

13 сентября на Земле ожидается сильная магнитная буря. Жители некоторых регионов смогут полюбоваться северным сиянием.
В Институте космических исследований РАН сообщили: моделирование последнего выброса плазмы показало, что удар придётся по Земле с вероятностью 99,9%. Ошибка может быть только во времени прихода солнечных масс и в силе удара.
Буря ожидается около полуночи по уфимскому времени. Пик прогнозируется в 5-6 часов по Уфе, когда до Земли дойдет плотное ядро облака. В это время и могут произойти северные сияния. Сила бури пока ожидается умеренная: 1-2 по 5-балльной школе или 5-6 по 10-балльной.
Фото: соцсети.