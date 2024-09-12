В Башкирии почтили память Дины Лазаревой

Крупнейший специалист страны и основатель башкирской фармакологии, лауреат Государственной премии в республике. В эти дни известному ученому Дине Наумовне Лазаревой исполнилось бы 102 года. Это редкий пример ученого-универсала, с равным успехом работающего одновременно в нескольких научных направлениях. Дина Лазарева была среди родоначальников отечественной иммунофармакологии, которой посвятила более 40 лет. Сегодня ее труды — база для серьезных исследований.

Почти четыре сотни работ, 120 изобретений и 15 монографий — ее труды — теперь классика отечественной фармакологии. Именно профессор Лазарева создала в Башкортостане школы фармакологов и токсикологов. Но даже при такой активной научной деятельности Дина Наумовна всегда уделяла время студентам. Потому её ученики до сих пор трудятся в разных вузах и научно-исследовательских институтах страны.

Дети Дины Лазаревой пошли по ее стопам. Правда, дочь предполагала заниматься фундаментальной наукой, но мама дала важный совет. Дина Наумовна много думала и сама, и помогала другим. Рядом с ней невозможно было остановиться в научных исканиях, вспоминают и дети, и коллеги.