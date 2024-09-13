В Башкирии осквернили мемориал ветеранам Великой Отечественной войны

В селе Раевский люди превратили бронетранспортер, установленный в парке отдыха, в настоящий мусорный контейнер. О неуважении памяти воинов Великой Отечественной в своих социальных сетях рассказал глава администрации Альшеевского района Дамир Мустафин.
Местные жители накидали внутрь БТР жестяные банки, пластиковые бутылки, использованные пакеты и еще много другого мусора. Педагоги и сотрудники сельсовета вместе вычищали мусор изнутри бронетранспортера. Люк машины пришлось заварить.
Фото: telegram-канал главы администрации Альшеевского района Дамира Мустафина