В Башкирии осквернили мемориал ветеранам Великой Отечественной войны

В селе Раевский люди превратили бронетранспортер, установленный в парке отдыха, в настоящий мусорный контейнер. О неуважении памяти воинов Великой Отечественной в своих социальных сетях рассказал глава администрации Альшеевского района Дамир Мустафин.

Фото №1 - В Башкирии осквернили мемориал ветеранам Великой Отечественной войны

Местные жители накидали внутрь БТР жестяные банки, пластиковые бутылки, использованные пакеты и еще много другого мусора. Педагоги и сотрудники сельсовета вместе вычищали мусор изнутри бронетранспортера. Люк машины пришлось заварить.  

Фото №2 - В Башкирии осквернили мемориал ветеранам Великой Отечественной войны

Воспитание на полном нуле. Танки, мемориалы и захоронения стоят вовсе не для украшения поселка и тем более не для сбора мусора. Это, в первую очередь, память о великом подвиге наших предков. Каждый акт вандализма — это преступление против жителей района, которые хотят видеть его благоустроенным. Потому прошу не оставаться в стороне и помочь сохранить населенные пункты чистыми. Если вы стали свидетелем акта вандализма, сообщите об этом в полицию. 

Дамир Мустафин, глава администрации Альшеевского района

Фото: telegram-канал главы администрации Альшеевского района Дамира Мустафина

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