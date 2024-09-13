В Башкирии эксперты рассказали об основных схемах телефонных мошенников

Мошенники атакуют пенсионеров. В основном они действуют по трем обманным схемам – «перерасчет пенсии», «скидки на ЖКУ» и «оформление полиса ОМС». Злоумышленники обещают перерасчет и увеличение пенсии и под этим предлогом выманивают доступ к банковским счетам.

Во втором случае полагаются якобы скидки на ЖКХ, а в итоге вешают на ничего не подозревающего пенсионера кредит. Ещё аферисты убеждают срочно продлить полис ОМС. При этом мошенники могут представляться сотрудниками социального фонда, Минздрава или банка, предупредили эксперты.