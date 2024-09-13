Проект «Продукт Башкортостана» организовал торгово-закупочную сессию «День поставщика». 18 региональных представителей могут продемонстрировать свою продукцию потенциальным клиентам, провести дегустацию изделий, познакомить с особенностями производства товаров и обговорить механизмы поставок.

В торгово-закупочной сессии могут принять участие компании, которые производят пищевые продукты на территории Башкортостана из местного продовольственного сырья и готовы сотрудничать с ресторанным бизнесом. Участие в ней бесплатное. Подробнее можно узнать на сайте правительства республики.