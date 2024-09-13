В Уфе открылся ещё один детский технопарк

В уфимской школе открылся детский технопарк «Кванториум». Это лаборатории, где школьники могут изучать естественнонаучные и инженерно-технические направления. Кабинеты оснащены современным оборудованием.

Есть и аэрогеоквантум – беспилотные летательные аппараты, на примере которых дети будут изучать этот вид техники. Есть даже кванты-шахматы. Все это стало возможно благодаря участию в федеральном конкурсе «Современная школа» нацпроекта «Образование». На полученный 21 миллион рублей удалось приобрести оборудование.