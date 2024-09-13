В Башкирии начал свою работу новый музей

Он расположен в селе Ильтуганово. Галерею, которая функционирует с начала этого года, посетили ученики Уфимской коррекционной школы-интерната №28. В экспозиции исторические реликвии: деревянные игрушки, лапти, железные весы и множество старинных вещей. Также ребята посетили комнату с мебелью советских времен, ламповым телевизором, радиорепродуктором и другими предметами прошлого.

Также в музее можно ознакомиться с информацией об уроженцах Кармаскалинского района, прославившихся своим трудом. В зале, посвященном специальной военной операции, представлена экспозиция фотографий, личных вещей военнослужащих, погибших в боях. Школьники побывали и у памятника генералу Минигали Шаймуратову в селе, которое ранее называлось Биштяки, а сейчас носит имя Героя России.