В Уфе движение по проспекту Салавата Юдаева ограничат до конца октября

Со следующей недели в Уфе на одном из участков будет ограничено движение. По информации Минтранса Башкирии, с завтрашнего дня и до 31 октября включительно будет закрыто движение на развязке проспекта Салавата Юлаева в створе улице имени Округа Галле.

Движение будет закрыто по временному съезду, а также по съездам №5 и №6 в обоих направлениях. Проезд будет открыт по съездам № 8, № 9 и № 10, как показано на схеме.

В ведомстве уточнили, что ограничение связано с устройством ливневой канализации. Водителей просят учитывать ограничения на автодорогах.