В Уфе очевидец спас 4-летнего малыша от падения из окна

Сегодня днем в экстренные службы Уфы обратился очевидец. Он сообщил, что на подоконнике у открытого окна на четвертом этаже многоэтажки по улице Софьи Перовской играет маленький мальчик.

Как сообщает пресс-служба Управления гражданской защиты столицы, на место выехали сотрудники Поисково-спасательного Управления ведомства. Как выяснилось, в квартире находились двое детей, 4 и 10 лет. Они были дома одни, без взрослых.