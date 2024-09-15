Братья из Башкирии служат связистами в зоне СВО

«Родина у нас одна, и защищать её мы должны вместе». Так объяснили своё решение подписать контракт с Минобороны России родные братья из Сибая. «Алтай» и «Нурик» служат связистами в составе мотострелкового полка «Башкортостан». От их слаженной работы зависит бесперебойное соединение командования с остальными подразделениями. Использование раций на передовой не всегда безопасно, так как противник может запеленговать сигнал. И проводная полёвка, как и в годы Великой Отечественной войны, остаётся самым надежным средством связи во время боя. На одно из заданий вместе с братьями вышел наш военный корреспондент Азат Садреев.

Для «Алтая» и «Нурика» найти поврежденный осколком участок провода не составляет проблем, потому что они сами и прокладывали эту полёвку, знают, где она проходит. Пока старший брат устраняет обрыв, младший пристально следит за небом, чтобы не попасть по удар дронов-камикадзе.

«Расстояние этих проводов немаленькое, и если так оставить и попадёт вода, замыкание может быть, окисляются провода. И посторонние шумы появляются, плохо слышно». Во время боя это недопустимо. Приказы должны звучать ясно и чётко, чтобы на другом конце провода их приняли своевременно и без ошибок. От точной корректировки огня артиллерии зависят жизни наших ребят. Понимают это и родные братья. Без связи нет управления, без управления нет победы, говорят они. На СВО попали практически одновременно. Первым контракт с Минобороны России подписал младший.

Сам родом из Хайбуллинского района, живу в Сибае. Контракт подписал, чтобы Родину защищать. Родным сразу не сказал про это, чтобы не переживали, не отговаривали. А когда уже узнали, спокойно восприняли эту новость. позывной «Нурик»

Изначально «Нурик» попал по распределению в батальон имени Тагира Кусимова полка «Башкортостан». В одном из боёв получил осколочное ранение в ногу. Когда на СВО приехал старший брат, попросил перевода в его роту. Командование пошло на встречу.

Не так уж сложно было, приехал и сразу привык. Ребята всегда поддерживали. Потом вот брат приехал, его увидел, легко стало. Когда впервые его тут увидел, сказал «салям», неожиданно это для меня было. позывной «Нурик»

«Алтай» с самого детства присматривал за младшим братом. И даже немного обиделся, что тот подписал контракт без него. Конечно, переживал за «Нурика», признается боец. Успокоился, лишь когда встретились здесь. И вот уже больше года они плечом к плечу выполняют приказы, выходят на боевые задания.

Бывает, в день по 10 километров проходим, иногда 15. Смотря где находится обрыв связи. По-разному получается. С рассветом выходим, бывает, к обеду только возвращаемся. Мы тут постоянно вместе, в одном блиндаже живём. С утра увидел его, значит, всё нормально, живой, рядом. Да и дома нашим тоже спокойнее, что братишка и брат вместе служат. позывной «Алтай»

Среди однополчан родные братья обрели и боевых братьев. «Все мы тут как одна большая семья», – говорят связисты. Работают сразу в две пары, чтобы за короткий срок обеспечить телефонное сообщение между подразделениями.

Телефонный аппарат. Сюда провода вставляем. Сперва в одну сторону смотрим. Если там связь есть, значит, там нормально. Потом в другую сторону ставим другие провода, узнаем направление, в какую сторону идти. Полёвка – надежная связь, лучше даже, чем рация. Но ее перебивают осколками или пожаром. Бывает по-разному. позывной «Алтай»

С собой всегда носим метров 30 проводов, чтобы было с запасом. А если бывает сильный пожар, то уже 300-400 метров, побольше уже с собой катушку берём. позывной «Нурик»

Связисты для противника не только одни из приоритетных, но и лёгких целей, так как работу выполняют стоя на месте. Поэтому «Алтай» и «Нурик» восстанавливают перебитые провода за минимальное время. И двигаются дальше. О своём выборе не жалеют. Говорят, когда рядом братское плечо, невыполнимых задач для них не бывает.