Братья из Башкирии служат связистами в зоне СВО

«Родина у нас одна, и защищать её мы должны вместе». Так объяснили своё решение подписать контракт с Минобороны России родные братья из Сибая. «Алтай» и «Нурик» служат связистами в составе мотострелкового полка «Башкортостан». От их слаженной работы зависит бесперебойное соединение командования с остальными подразделениями. Использование раций на передовой не всегда безопасно, так как противник может запеленговать сигнал. И проводная полёвка, как и в годы Великой Отечественной войны, остаётся самым надежным средством связи во время боя. На одно из заданий вместе с братьями вышел наш военный корреспондент Азат Садреев.
Для «Алтая» и «Нурика» найти поврежденный осколком участок провода не составляет проблем, потому что они сами и прокладывали эту полёвку, знают, где она проходит. Пока старший брат устраняет обрыв, младший пристально следит за небом, чтобы не попасть по удар дронов-камикадзе.
«Расстояние этих проводов немаленькое, и если так оставить и попадёт вода, замыкание может быть, окисляются провода. И посторонние шумы появляются, плохо слышно». Во время боя это недопустимо. Приказы должны звучать ясно и чётко, чтобы на другом конце провода их приняли своевременно и без ошибок. От точной корректировки огня артиллерии зависят жизни наших ребят. Понимают это и родные братья. Без связи нет управления, без управления нет победы, говорят они. На СВО попали практически одновременно. Первым контракт с Минобороны России подписал младший.
Изначально «Нурик» попал по распределению в батальон имени Тагира Кусимова полка «Башкортостан». В одном из боёв получил осколочное ранение в ногу. Когда на СВО приехал старший брат, попросил перевода в его роту. Командование пошло на встречу.
«Алтай» с самого детства присматривал за младшим братом. И даже немного обиделся, что тот подписал контракт без него. Конечно, переживал за «Нурика», признается боец. Успокоился, лишь когда встретились здесь. И вот уже больше года они плечом к плечу выполняют приказы, выходят на боевые задания.
Среди однополчан родные братья обрели и боевых братьев. «Все мы тут как одна большая семья», – говорят связисты. Работают сразу в две пары, чтобы за короткий срок обеспечить телефонное сообщение между подразделениями.
Связисты для противника не только одни из приоритетных, но и лёгких целей, так как работу выполняют стоя на месте. Поэтому «Алтай» и «Нурик» восстанавливают перебитые провода за минимальное время. И двигаются дальше. О своём выборе не жалеют. Говорят, когда рядом братское плечо, невыполнимых задач для них не бывает.
«Алтай» и «Нурик» не единственные кровные родственники, которые служат в башкирских подразделениях в зоне проведения СВО. По стопам своих отцов и дедов на защиту Родины встали многие семейные династии. И крылатая фраза «работаем, брат» имеет для них особое значение.