Глава администрации города Башкирии ушел на СВО

Мэр Сибая Азамат Юлдашбаев отправился служить в зону проведения специальной военной операции. Об этом сообщили в администрации города. Вместе с ним на передовую ушли военный комиссар Сибая и Хайбуллинского района Ринат Забиров и депутат Сибая Ахат Асылбаев.

Напомним, ранее на защиту Родины отправился глава администрации Куюргазинского района Юлай Ильясов. Он рассказывал, что задумался о службе на Донбассе с того момента, как только объявили о начале спецоперации. Он несколько раз ездил на передовую с гуманитарными грузами. Позже осознал, что не может оставаться в стороне.

Добавим, в Башкирии продолжается набор на службу по контракту. По поручению Главы региона Радия Хабирова увеличен размер единовременной выплаты добровольцам, заключившим контракт с Минобороны. Кроме того, Владимир Путин подписал указ о единовременной выплате в размере 400 тысяч рублей участникам СВО, которые заключат контракт в период с 1 августа по 31 декабря текущего года. Таким образом, общая сумма единовременных выплат воинам из Башкирии с учетом федеральных надбавок составит 1 млн 205 тысяч рублей.

Всю информацию о порядке поступления на службу по контракту можно получить по следующим номерам телефонов: 117 – единый справочный номер Министерства обороны Российской Федерации, 122 или 8 (347) 218-19-19 – ситуационный центр и 8 (347) 248-29-31 – пункт отбора.

Желающие могут обратиться в любой офис МФЦ либо в пункт отбора по контракту Республики Башкортостан в Уфе на Революционной, 156. Также заявки можно отправить через портал Госуслуг, чат-бот в Телеграм и сайт башбат.рф.