В Уфе очередной мурал посвятили спасателям

Идея создания такого мурала появилась еще несколько лет назад. По информации пресс-службы Управления гражданской защиты Уфы, на нем изображен сотрудник экстренных служб, который выносит на руках из завалов ребенка.

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Сообщается, что лицо спасателя скрыто маской, так как он олицетворяет всех специалистов поисково-спасательного отряда ведомства. Мурал посвящен всем уфимским спасателям – работающим сейчас, ветеранам и тем, кого уже нет. Авторы работы: Владислав Столяров и Павел Дорофеев.

Выбранный сюжет не случаен — завалы срисованы с реальных разрушений после землетрясения в Турции в 2023 году. Спасатели Управления гражданской защиты Уфы были в числе добровольцев, которые вызвались помочь турецкому народу. И этот мурал — символ безграничного желания уфимских спасателей помогать людям, попавшим в беду.

пресс-служба УГЗ Уфы

Фото: УГЗ по г.Уфе

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