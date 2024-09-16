В Уфе очередной мурал посвятили спасателям

Идея создания такого мурала появилась еще несколько лет назад. По информации пресс-службы Управления гражданской защиты Уфы, на нем изображен сотрудник экстренных служб, который выносит на руках из завалов ребенка.

Сообщается, что лицо спасателя скрыто маской, так как он олицетворяет всех специалистов поисково-спасательного отряда ведомства. Мурал посвящен всем уфимским спасателям – работающим сейчас, ветеранам и тем, кого уже нет. Авторы работы: Владислав Столяров и Павел Дорофеев.