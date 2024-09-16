В Башкирии в этом году урожайность зерновых выше, а качество хуже

Аграрии республики могут рассчитывать примерно на две недели сухой и солнечной погоды. Об этом в ходе оперативного совещания правительства в ЦУРе сообщил и.о. вице-премьера — министра сельского хозяйства Ильшат Фазрахманов.

Он отметил, что по состоянию на сегодняшний день скошено 60% площадей зерновых, намолочено 2,1 млн тонны зерна.

Вместе с тем, Ильшат Фазрахманов подчеркнул, что в текущем году объем и урожайность зерновых культур в регионе выше, чем в прошлом. Однако страдает их качество: начало уборки озимых совпало с началом затяжных дождей, зерно переувлажненное и проросло.

В настоящее время Минсельхоз пытается продать этот материал.