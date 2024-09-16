В Башкирии будут судить члена этнической группировки

Сотрудники УФСБ России по Башкирии пресекли преступную деятельность этнической группировки, которая применяла насилие в отношении жителей региона.

Как сообщает пресс-служба ведомства, в июле этого года члены преступной группы повздорили с семьей, которая отдыхала у водоема. В итоге злоумышленники установили место проживания обидчиков и совершили воображенное нападение с нанесением вреда их здоровью, угрозами убийства и уничтожения имущества.

Во время нападения члены группировки использовали металлическую арматуру, собак бойцовской породы, а также предмет, похожий на огнестрельное оружие, из которого еще и стреляли. В результате пострадали четверо членов семьи, все ни обратились за помощью медиков.