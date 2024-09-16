В Башкирии школьницы унижали сверстницу на камеру

В Стерлитамаке подростки жестоко унижали сверстницу. Они заставляли ее встать на колени из-за долга в 3000 рублей. Одна школьница снимала все это на камеру смартфона, другая морально давила на девочку. Пострадавшая умоляла не снимать ее видео, но ее мольбы никто не слышал.
Данный инцидент заинтересовал стражей порядка. Как сообщает пресс-служба МЧС по Башкирии, сообщение в полиции зарегистрировано, проводится проверка. Лица, причастные к булингу, установлены. В настоящее время решается вопрос о постановке несовершеннолетних на учет.