В Башкирии школьницы унижали сверстницу на камеру

В Стерлитамаке подростки жестоко унижали сверстницу. Они заставляли ее встать на колени из-за долга в 3000 рублей. Одна школьница снимала все это на камеру смартфона, другая морально давила на девочку. Пострадавшая умоляла не снимать ее видео, но ее мольбы никто не слышал.

Фото №1 - В Башкирии школьницы унижали сверстницу на камеру

Данный инцидент заинтересовал стражей порядка. Как сообщает пресс-служба МЧС по Башкирии, сообщение в полиции зарегистрировано, проводится проверка. Лица, причастные к булингу, установлены. В настоящее время решается вопрос о постановке несовершеннолетних на учет.

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