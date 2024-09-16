В Башкирии школьницы унижали сверстницу на камеру

В Стерлитамаке подростки жестоко унижали сверстницу. Они заставляли ее встать на колени из-за долга в 3000 рублей. Одна школьница снимала все это на камеру смартфона, другая морально давила на девочку. Пострадавшая умоляла не снимать ее видео, но ее мольбы никто не слышал.