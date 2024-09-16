Валентина Матвиенко поддержала Лилию Гумерову на пост сенатора Совфеда от Башкирии

Лилия Гумерова наделена полномочиями сенатора Российской Федерации, представителя от исполнительного органа госвласти республики в Совете Федерации. Об этом также сегодня на совещании сообщил Радий Хабиров. Кандидатуру Лилии Гумеровой на пост сенатора от Башкортостана поддержала Валентина Матвиенко.
Руководитель республики отметил, что председатель Совета Федерации поддерживает и благодарит за работу Лилию Гумерову, которая возглавляет комитет по науке, культуре и спорту. Ее кандидатура была одобрена единодушно.