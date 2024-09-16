В Башкирии идёт капремонт дороги Стерлитамак — Магнитогорск

В Ишимбайском районе полным ходом идет капитальный ремонт участка трассы Стерлитамак-Белорецк-Магнитогорск. Рабочие укладывают асфальтом дорогу, которая раньше была грунтовой.

Дорогу от Стерлитамака до Магнитогорска называют одной из самых непростых. Поскольку она грунтовая, а после обильных осадков и вовсе становится опасной. Водители это учитывают и стараются не разгоняться больше пятидесяти километров в час.

Огромный столп пыли от проезжающих мимо машин в теплое время года останется уже в прошлом. С июля этого года подрядчики капитально ремонтируют автодорогу в Ишимбайском районе на участке от деревни Макарово до Кулгунино.

Пока погода благоволит, рабочие в два слоя активно асфальтируют дорогу протяженностью 8 километров. Тут же инженеры с помощью рулетки проверяют готовый участок на соответствие с государственным стандартом.

Скоростной режим будет 80 км/ч. Но будут ограничения по скорости, потому что сложность рельефа. Для безопасности дорожного движения будут ограничения по скоростному режиму. Радик Афлятунов, представитель подрядной организации

Дорога Стерлитамак — Белорецк — Магнитогорск является ключевой транспортной артерией, соединяющей Башкортостан с Челябинской областью.

Также это является одним из популярных туристических маршрутов, поэтому реализация этого проекта по асфальтированию этого направления существенно облегчит транспортную доступность как для местных жителей, так и для гостей региона. Альбина Гильмиянова, заведующая сектором по связям с общественностью управления дорожного хозяйства Республики Башкортостан

Помимо асфальтирования у подрядчиков есть и другие задачи.

У нас предстоит обустройство барьерного ограждения. Установка дорожных знаков и обустройство смотровой площадки с перильным ограждением и наружным освещением. Радик Афлятунов, представитель подрядной организации