В Башкирии идёт капремонт дороги Стерлитамак — Магнитогорск

В Ишимбайском районе полным ходом идет капитальный ремонт участка трассы Стерлитамак-Белорецк-Магнитогорск. Рабочие укладывают асфальтом дорогу, которая раньше была грунтовой.
Дорогу от Стерлитамака до Магнитогорска называют одной из самых непростых. Поскольку она грунтовая, а после обильных осадков и вовсе становится опасной. Водители это учитывают и стараются не разгоняться больше пятидесяти километров в час.
Огромный столп пыли от проезжающих мимо машин в теплое время года останется уже в прошлом. С июля этого года подрядчики капитально ремонтируют автодорогу в Ишимбайском районе на участке от деревни Макарово до Кулгунино.
Пока погода благоволит, рабочие в два слоя активно асфальтируют дорогу протяженностью 8 километров. Тут же инженеры с помощью рулетки проверяют готовый участок на соответствие с государственным стандартом.
Дорога Стерлитамак — Белорецк — Магнитогорск является ключевой транспортной артерией, соединяющей Башкортостан с Челябинской областью.
Помимо асфальтирования у подрядчиков есть и другие задачи.
Пока специалисты капитально отремонтировали четыре километра дороги. Такое же расстояние необходимо завершить до конца осени. В планах на 2025-й год — заасфальтировать трассу не только в Ишимбайском, но и в Абзелиловском районе.