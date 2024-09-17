В Уфе спасли кошку, просидевшую на 6-метровой высоте три дня

Накануне в Управление гражданской защиты Уфы поступила информация от местной жительницы о том, что на дереве застряла кошка.

Как сообщает пресс-служба ведомства, женщина вышла погулять во двор. Кошка в это время сидела на высоте 6 метров, и уже третий день никак не могла спуститься. Уфимка пыталась поманить хвостатую едой и водой, но ничего не вышло.

Она даже начала переживать за животное, которое осипло от трехдневного крика на дерева. Тогда она вызвала спасателей. С помощью лестницы специалисты благополучно сняли испуганную кошку с 6-метровой высоты. А сердобольная женщина решила оставить красавицу себе.