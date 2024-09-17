На дорогах Башкирии будут останавливать должников по штрафам

Профилактическое мероприятие продолжится до 22 сентября. Его цель – выявить и привлечь к ответственности злостных неплательщиков административных штрафов.

Фото №1 - На дорогах Башкирии будут останавливать должников по штрафам

В пресс-службе Госавтоинспекции Башкирии напомнили, что административные штрафы необходимо уплачивать в законодательно установленный срок, то есть в течение 60 дней. В противном случае штраф увеличится в два раза. Кроме того, нарушителю может грозить административный арест на 15 суток либо обязательные работы на срок до 15 часов.

Подробная информация о наличии (отсутствии) штрафов за нарушения ПДД содержится в личном кабинете на сайте Госуслуг. Также ее можно уточнить в подразделениях республиканской ГАИ.

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