На дорогах Башкирии будут останавливать должников по штрафам

В пресс-службе Госавтоинспекции Башкирии напомнили, что административные штрафы необходимо уплачивать в законодательно установленный срок, то есть в течение 60 дней. В противном случае штраф увеличится в два раза. Кроме того, нарушителю может грозить административный арест на 15 суток либо обязательные работы на срок до 15 часов.