В Башкирии начали делать лекарства из крови лошадей

Уникальную технологию практикует хозяйство «Башагроген» в Кушнаренковском районе. Гормон, который можно получить из крови беременной кобылы, используют для повышения воспроизводительной функции сельскохозяйственных животных.

Год рождения лошади, номер в списке и дата. Так маркируют все пакеты после забора крови в хозяйстве. В среднем за год одна кобыла может пройти до пяти таких процедур.

В этом хозяйстве более семисот лошадей башкирской породы. Почти половина из них — кобылы. Все они потенциальные доноры гонадотропного гормона, который необходим для создания двух препаратов.

Процедура схожа с аналогичной у человека. Кровь берут у лошадей, которые вынашивают жеребят уже более 45 дней. Благодаря особенностям породы животное может пройти повторную процедуру уже через неделю.

По взятию крови башкирская лошадь выносливая к кровопотере, адаптации. Сильный иммунитет у башкирских лошадей. После взятия крови колют витамин В12. Гузель Нургалиева, техник по племенному делу

Полученную кровь перемещают в лабораторию. Здесь около суток плазма отделяется от форменных элементов крови при комнатной температуре. В полученную сыворотку при помощи аппарата добавляют реактив и консервируют. Заготовленный материал используют для создания препаратов, которые применяют для лечения сельскохозяйственных животных.

Даже можно использовать рыбам, не имеет видовой специфики, можно колоть рыбам. Вот некоторым осетровым, чтобы больше икры было, колют препарат на основе сыворотки жеребых кобыл. В основном это, конечно, КРС. Другой препарат, «Пигулин», используется в свиноводстве, тоже именно для воспроизводства половых циклов. Дмитрий Петров, исполнительный директор компании