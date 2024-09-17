В Башкирии начали делать лекарства из крови лошадей

Уникальную технологию практикует хозяйство «Башагроген» в Кушнаренковском районе. Гормон, который можно получить из крови беременной кобылы, используют для повышения воспроизводительной функции сельскохозяйственных животных.
Год рождения лошади, номер в списке и дата. Так маркируют все пакеты после забора крови в хозяйстве. В среднем за год одна кобыла может пройти до пяти таких процедур.
В этом хозяйстве более семисот лошадей башкирской породы. Почти половина из них — кобылы. Все они потенциальные доноры гонадотропного гормона, который необходим для создания двух препаратов.
Процедура схожа с аналогичной у человека. Кровь берут у лошадей, которые вынашивают жеребят уже более 45 дней. Благодаря особенностям породы животное может пройти повторную процедуру уже через неделю.
Полученную кровь перемещают в лабораторию. Здесь около суток плазма отделяется от форменных элементов крови при комнатной температуре. В полученную сыворотку при помощи аппарата добавляют реактив и консервируют. Заготовленный материал используют для создания препаратов, которые применяют для лечения сельскохозяйственных животных.
Это единственное в России хозяйство, практикующее технологию. Благодаря башкирской лошади удалось полностью заменить ушедший с рынка американский бренд «Фоллигон». Готовые препараты идут в том числе на экспорт — в Республики Беларусь, Казахстан, Узбекистан, Азербайджан, Иран и Иорданию.