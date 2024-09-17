В Башкирии благоустроили многовековой родник

В Караидельском районе жители д. Якупово благоустроили родник Унлар. В этом помогла госпрограмма «Экология и природные ресурсы Республики Башкортостан». Родник существует несколько столетий и обеспечивал долгое время жителей деревни водой.

Кроме того, здесь проводили традиционные народные обряды. Теперь рядом с родником построили беседку, сделали ограждение и укрепили сам источник. Также обустроили спуск, отсыпали подъездные пути. Открытие обновленного родника стало праздником для местных жителей.