Роспотребнадзор отреагировал на ситуацию с тараканами в школьной столовой

Специалисты Роспотребнадзора по Башкирии прокомментировали видео, которое распространилось в социальных сетях. На кадрах видно, как в столовой гимназии №1 города Стерлитамака по крышке кастрюли бегает таракан.

Как пояснил директор образовательного учреждения, ранее школа приглашала две компании для дезинсекции, однако насекомых вывести не удалось.

В ведомстве отметили, что наличие тараканов в месте общественного питания – явное нарушение санитарных норм и правил. Роспотребнадзор принял эту информацию в работу для принятия мер административного реагирования.