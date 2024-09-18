В селе Башкирии мужчина из мести поджег дом своей сестры

В селе Старый Сибай в Баймакском районе Башкирии 16 сентября в полицию поступила информация о пожаре. Горел деревянный дом. Стражей порядка на месте происшествия встретила 70-летняя хозяйка. Она рассказала, что пожар намеренно устроил ее 62-летний брат.

По данным пресс-службы МВД по региону, предварительно установлено, что родственники давно спорили по поводу раздела общего земельного участка. В тот день мужчина был сильно пьян, решил отомстить сестре и поджег ее жилище.

Те, кто находился в это время в доме, почувствовали запах дыма и гари, и стали ругаться с поджигателем, что привело к рукоприкладству.

Подозреваемый задержан, он полностью признал свою вину. Пострадавших в результате возгорания нет. Возбуждено уголовное дело.