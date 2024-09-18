На трассе в Башкирии столкнулись грузовик и легковая: есть погибший

Сегодня днем на трассе Чишмы-Аксеново-Киргиз-Мияки в Миякинском районе Башкирии столкнулись два автомобиля. По данным пресс-службы республиканской Госавтоинспекции, водитель автомобиля «ВАЗ-2104» выезжал со второстепенной дороги, не пропустил грузовой «КамАЗ» и машины столкнулись.