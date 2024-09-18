В небе над Башкирией можно будет увидеть противостояние Нептуна и Солнца

Противостояния Нептуна происходят ежегодно, причем в одном и том же месяце на протяжении нескольких лет. Из-за большой удаленности от Солнца, (Нептун находится почти в 30 раз дальше от Солнца, чем Земля) он очень медленно перемещается на фоне звезд, и следующее противостояние наступает всего на 2-3 дня позже прошлогодней даты противостояния (в прошлом году противостояние Нептуна было 19 сентября). В бинокль его можно увидеть как слабую звезду. При наблюдении в телескоп с увеличением более чем в сто раз, можно увидеть крошечный шарик голубого цвета при отличных условиях наблюдения.

представители Уфимского планетария