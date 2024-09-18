В небе над Башкирией можно будет увидеть противостояние Нептуна и Солнца

21 сентября жители Башкирии смогут понаблюдать за противостоянием Нептуна и Солнца. Об этом сообщил представители Уфимского планетария.
Противостоянием называют такое положение планеты на орбите, когда она оказывается на одной прямой с Землей и Солнцем, причем Земля находится между планетой и Солнцем. Время вблизи противостояния планеты — самое благоприятное для её наблюдения, поскольку планета видна на протяжении всей ночи: с вечера до рассвета и, находясь в противостоянии ближе всего к Земле, планета выглядит больше и ярче.
Восходит Нептун после семи часов вечера, ночью в 01:12 поднимается на максимальную высоту над горизонтом в 33,5 градуса на юге и заходит утром в семь часов, через несколько минут после восхода Солнца. Виден Нептун в созвездии Рыб. Нептун — планета-гигант — свое название получил в честь римского бога морей. Его масса в 17 раз больше земной, а диаметр Нептуна почти в 4 раза большего земного и равен 49 528 км. Полный оборот вокруг Солнца он совершает за 165 лет.
Фото: Уфимский планетарий.