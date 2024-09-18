В Уфе участники форума СНГ обсудили лучшие инклюзивные практики

Искусство, культура не имеют никаких границ. Мы все понимаем друг друга, неважно, на каком языке мы говорим. Неважно, не видим мы или не слышим, но есть формы искусства, которые дают нам возможность понимать друг друга. Как правило, у людей, которые имеют ограничения по здоровью, обычно бывают какие-то уникальные таланты, которые мы, к сожалению, не всегда можем заметить, и вот здесь очень важно всем нам вместе встречаться, общаться и объединяться, смотреть практики, которые позволяют выявить эти таланты и сделать культуру доступной для всех.

Каринэ Хабирова, председатель попечительского совета БФ «Территория счастья»