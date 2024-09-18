В Уфе участники форума СНГ обсудили лучшие инклюзивные практики

Лучшие инклюзивные практики в искусстве обсудили сегодня в Уфе гости Форума творческой и научной интеллигенции государств СНГ. Участники тематического круглого стола делились опытом внедрения инклюзивности в творческую и просветительскую сферы.
В качестве примеров – тифлокомментирование в театральных постановках и арт-терапии, создание видеогидов для посещения музейных экспозиций, создание специальных приложений, адаптированных под потребности всех без исключения зрителей и посетителей любых творческих пространств и в целом создание доступной среды. Деятели искусств вели оживлённые дебаты, обменивались идеями, что способствует укреплению связей между культурными сообществами разных городов и стран, подчёркивают участники встречи.