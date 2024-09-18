В Уфе участники форума СНГ обсудили лучшие инклюзивные практики

Лучшие инклюзивные практики в искусстве обсудили сегодня в Уфе гости Форума творческой и научной интеллигенции государств СНГ. Участники тематического круглого стола делились опытом внедрения инклюзивности в творческую и просветительскую сферы.

В качестве примеров – тифлокомментирование в театральных постановках и арт-терапии, создание видеогидов для посещения музейных экспозиций, создание специальных приложений, адаптированных под потребности всех без исключения зрителей и посетителей любых творческих пространств и в целом создание доступной среды. Деятели искусств вели оживлённые дебаты, обменивались идеями, что способствует укреплению связей между культурными сообществами разных городов и стран, подчёркивают участники встречи.

Вообще культура у нас очень большая. И театров много, и спектаклей много, а уровень доступности очень маленький, очень точечный. Поэтому мы сейчас разрабатываем приложение «Театр+» для того, чтобы сделать доступным театр для глухих людей. И делаем видеогиды для посещения музейных экспозиций.

Варвара Коровина, исполнительный директор Ассоциации деятелей инклюзивного искусства АСДИИСК

Искусство, культура не имеют никаких границ. Мы все понимаем друг друга, неважно, на каком языке мы говорим. Неважно, не видим мы или не слышим, но есть формы искусства, которые дают нам возможность понимать друг друга. Как правило, у людей, которые имеют ограничения по здоровью, обычно бывают какие-то уникальные таланты, которые мы, к сожалению, не всегда можем заметить, и вот здесь очень важно всем нам вместе встречаться, общаться и объединяться, смотреть практики, которые позволяют выявить эти таланты и сделать культуру доступной для всех.

Каринэ Хабирова, председатель попечительского совета БФ «Территория счастья»
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