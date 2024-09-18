Семья из Башкирии своими силами реконструирует ФАП

Супруги из Гафурийского района своими силами реконструируют местный ФАП. Житель села Антоновка, индивидуальный предприниматель Сергей Бабак вместе с женой Людмилой взялись за обновление наружной обшивки здания. Изначально фельдшерско-акушерский пункт хотели отремонтировать за счет собранных с жителей средств, но нужную сумма собрать не удалось.

Тогда за работу и взялся Сергей. Позже к инициативе супругов присоединился 16-летний Михаил, вернувшийся на время каникул из Стерлитамака. Втроем они почти завершили проект. Осталось только доделать окна.