В Башкирии продолжает расти уровень заболеваемости ОРИ и гриппом

За минувшую неделю в Башкирии было зарегистрировано свыше 22 тысяч случаев заболевания гриппом и острыми респираторными инфекциями. Из этого числа 41,3% - дети. Об этом информирует Управление Роспотребнадзора по республике в своем телеграм-канале.

Рост заболеваемости по сравнению с показателями прошлой недели составил 31,7%. Специалисты ведомства напомнили родителям о необходимости оставить ребенка дома и вызвать врача в случае появления у него первых симптомов заболевания или недомогания.