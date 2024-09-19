В Башкирии продолжает расти уровень заболеваемости ОРИ и гриппом

За минувшую неделю в Башкирии было зарегистрировано свыше 22 тысяч случаев заболевания гриппом и острыми респираторными инфекциями. Из этого числа 41,3% - дети. Об этом информирует Управление Роспотребнадзора по республике в своем телеграм-канале.
Рост заболеваемости по сравнению с показателями прошлой недели составил 31,7%. Специалисты ведомства напомнили родителям о необходимости оставить ребенка дома и вызвать врача в случае появления у него первых симптомов заболевания или недомогания.
Кроме того, администрация образовательных учреждений может принять решение о переводе учащихся на дистанционное обучение либо о приостановлении учебного процесса в том случае, если в классе либо в школе более 20% детей имеют признаки респираторных инфекций, пояснили в ведомстве.