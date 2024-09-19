В Башкирию возвращается дождливая погода

В ближайшие дни в Башкирии ожидаются небольшие дожди. По данным синоптиков Башгидрометцентра, сегодня днем местами все же пройдет небольшой дождь. Ветер северо-западный умеренный. Воздух прогреется до +17, +22 градусов.

Завтра, 20 сентября, в регионе вновь прогнозируются кратковременные дожди. При этом в южных районах Башкирии осадков не будет. Ветер западный умеренный. Ночью +6, +11, днем от +15 до +20 градусов.